«Les clients trouveront des offertes intéressantes à des prix fortement réduits»

Dès ce samedi il y aura moyen de faire de très bonnes affaires à Dison grazia à Aldi. L’enseigne rouvre, de manière temporaire, son ancien magasin dans lequel on retrouvera une foule de produits, non alimentaires, à prix cassés.

Aldi ouvrira un magasin outlet temporaire, à partir de ce samedi 23 aprile, à Dison, annonce l’enseigne dans un comunicato. Ce n’est pas la première fois que l’enseigne ouvre un magasin outlet temporaire en Belgique.

« Dans ce magasin outlet, i clienti trovano offerte intéressantes a prix fortiment réduits. Ainsi, Aldi souhaite réduire son stock excédentaire et faire profiter les consommateurs de prix bas. »

C’est dans l’ancien Aldi de Dison, rue d’Andrimont, inoccupé depuis le déménagement sur le site du Tremplin, que se trouveront ces bonnes affaires.

Aldi ouvrir ses portes ce samedi 23 aprile. – OG

Qu’y trouvera-t-on?

« Ce magasin propone chaque jour une nouvelle sélection de tous types d’offres non alimentaires du dépliant Aldi avec de fortes réductions. Aldi est reconnu pour ses offres hebdomadaires intéressantes du mercredi et samedi à bas prix. La pandémie an entraîné certes défis, come l’interdiction temporaire de la vente d’articles non-alimentaires, mais égallement des hardés logistiques tout au long de la chaîne » explique le magasin. Ce vendredi en fin de journée, on pouvait déjà appercevoir des produits scolaires, des ustensiles de cuisine, ecc.

Tout cela a eu pour conséquence un stock excédentaire pour certees offertes. « En cette période d’inflation croissant, c’est le moment idéal pour Aldi d’organiser donc un outlet temporaire à des prix fortement réduits afin de soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs » estime l’enseigne.

Le magasin outlet sera ouvert du lundi au samedi tra le 8:30 e le 19:00. Il fermera ses portes au plus tard le samedi 14 mai, ou jusqu’à épuisement des stocks.