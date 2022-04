il prezzo dell’essenza est en hausse et celui du diesel en baisse

Les prix maxima à la pompe atteindront 1,8390 euro (+3,1 centesimi) per un litro d’essenza 95 (E10) et 1,9310 euro (+1,6 centesimi) per l’essenza 98 (E5).

Il prezzo massimo del diesel (B7) baissera, lui, de 1,6 centesimi per atteindre 2,0130 euro al litro.







Les prix du gasoil diesel (application chauffage) seront égallement en recul avec 1.2818 euro litro per un ordine di tempo da 2.000 litri e 1.2499 euro per un comando a parte da 2.000 litri.

L’Administration de l’Énergie communique qu’en vertu du contrat de program relatif au prix maxima des produits pétroliers (versione 01/10/2006), a partire dal 23 aprile 2022 les prix maxima suivants – TVA compris – seront en vigueur pour i prodotti corrispondenti:

ESSENZE:

ESSENZA 95 RON E5 (À LA POMPE) EUR/L 1,9010 (+0,021)

ESSENZA 95 RON E10 (À LA POMPE) EUR/L 1,8390 (+0,031)

ESSENZA 98 RON E5 (À LA POMPE) EUR/L 1,9310 (+0,016)

ESSENZA 98 RON E10 (À LA POMPE) EUR/L 1,8870 (+0,018)

GASOLIO DIESEL ROUTIER :

DIESEL B7 (À LA POMPE) EUR/L 2,0130 (-0,016)

DIESEL B10 (À LA POMPE) EUR/L 1,9880 (-0,018)

DIESEL XTL (À LA POMPE) EUR/L 3,6010 (-0,024)

GASOLIO GASOLIO (APPLICAZIONE CHAUFFAGE):

GASOIL (MOINS DE 2000 L) EUR/L 1,2818 (-0,0233)

GASOIL (À PARTIR DE 2000 L) EUR/L 1,2499 (-0,0233)

GASOLIO GASOLIO (APPLICAZIONE AGRICOLTURA):

GASOLIO GASOLIO (AGRICOLTURA) (MOINS DE 2000 L) EUR/L 1,2590 (-0,0233)

GASOLIO GASOLIO (AGRICOLTURA) (À PARTIR DE 2000 L) EUR/L 1,2271 (-0,0233)

GASOLIO GASOLIO (APPLICAZIONE I&C):

GASOLIO GASOLIO (IND &; COMM) (À LA POMPE) EUR/L 1,3870 (-0,024)

GASOLIO GASOLIO (IND &; COMM) (MOINS DE 2000 L) EUR/L 1,2867 (-0,0233)

GASOIL DIESEL (IND &; COMM) (À PARTIR DE 2000 L) EUR/L 1,2548 (-0,0233)

GASOIL DE CHUFFAGE :

GASOIL CHAUFFAGE 50S (À LA POMPE) EUR/L 1,3650 (-0,016)

GASOIL CHAUFFAGE 50S (MOINS DE 2000 L) EUR/L 1,2591 (-0,0164)

GASOIL CHAUFFAGE 50S (À PARTIR DE 2000 L) EUR/L 1,2272 (-0,0164)

Ce(s) prix résulte(nt) des fluttuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.