N’oubliez pas les paroles: le Belge Kristofer éliminé, Nagui lui rend hommage sur Instagram

Kristofer n’a pas réussi à faire mieux que Caroline, sa concurrente du jour et nouvelle maestro. Il trébuché sur les paroles de “La Tribu de Dana”, di Manau. Une erreur qui a été fatale au Liégeois, il n’est jamais parvenu à rattraper son retard face à la Suissesse.

7e maestro maestro

La venait de dépasser Jérémy en se hissant à la 7place du classment des meilleurs maestris de l’histoire du jeu.

Sur son compte Instagram, Nagui a rendu hommage au parcours du jeune Belge. “Merci pour tout @kristofer_hedia. 7ème plus grand 39 victoires #maestro #noplp on va vite se retrouver sur la tournée et aux masters @noplpoff #inoubliable #bravo pour les 309.000€”, at-il écrit en légende d’une pubblicazione l ‘on peut voir Kristofer e il presentatore côte à côte.

Kristofer, déjà présenté comme l’un des candidats emblématiques de l’émission, avait conquis le cœur des téléspectateurs avec sa gentillesse, sa spontanéité et son sens de l’humour bien à lui. Il a d’ailleurs récemment offerto au jeu de Nagui des succes d’audience .

Le jeune belge n’aura donc pas réussi à faire mieux que son compatriote Renaud, 4e au classement des meilleurs maestris, avec 391 000€ et 55 victoires. Margaux, la meilleure des meilleurs, comptabilise quant à elle 59 victoires et 530 000€ de gains.