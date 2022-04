“On m’a demandé d’imiter ma grand-mère”: la petite-fille de la célèbre cuisinière Maïté balance sur Objectif Top Chef

Hier, dans l’émission “Ca Begin aujourd’hui”, les grands-parents célèbres étaient mis à l’honneur. Et pour ce nouvel épisode presentato da Faustine Bollaert, su retrouvait Benji et sa grand-mère Évelyne Leclercq mais aussi Marie-Sarah, venue témoigner sur sa relationship avec son grand-père Jean d’Ormesson o bis Ambre et la commedia Liliane Rovière (vue notamment dans les séries à succès Dix pour cent et Family Busness). Sans oublier… la petite fille de la célèbre restauratrice Maité dont on connait sa manière particulière de venir à bout des anguilles. De son vrai nom Marie-Thérèse Ordonez, Maïté avait fait les beaux jours des émissions culinaires sur Francia 3vieni La Cucina dei Mousquetaires avec Micheline Banzet-Lawton. Sa petite-fille, Camille, âgée de 20 ans, est donc venue témoigner dans l’émission de France 2 pour évoquer sa parent incroyable avec sa grand-mère.

“Elle profite de sa retraite”

“Une grand-mère exceptionnelle, il n’y a jamais eu ce côté Maïté, mais plutôt mamie Maïté” un tout d’abord confié Camille à Faustine Bollaert. Entre elle et Maïté au même âge, la ressemblance est frappante. Camille en profite pour donner de ses nouvelle “Elle va très bien, elle profite de sa retraite en famille avec noustoujours dans son village de Rion-des-Landes”. Maïté, 83 ans aujourd’hui, a fait un trait définitif sur la télévision. “Ce côté meditique lui est passé, conferma Camillo. En 2010, elle a choisi de prendre sa retraite”. Grand-mère Ordonnez a néanmoins fait découvrir ses emissions à ses petits-enfants en leur diffusant ses exploits “pour les endormir” dixit la petite fille.

“Ca été un peu compliqué sur M6”

Passione per la cucina depuis ses cinq ans, c’est justement sa grand-mère qui l’a poussé à participer en 2018 à Objectif Top Chef. Si tout s’est très bien passé avec le chef Etchebest, c’était moins le cas avec la production de l’émission culinaire. “Ça a été un petit peu compliqué au moment de l’interview, confie-t-elle sur Francia 2. On m’a demandé d’imiter ma grand-mère. Il y avait sa frase culte ‘Il n’y a pas écrit bécasse’ et on m’a demandé de la répéter, comme elle. Avec le meme aplomb. À ce moment-là, j’ai compris et je me suis dit : ‘je suis venue que pour ça, pour faire de l’audience, que pour faire parler de ma grand-mère au final’. Un comportement qui a fortement “blessé” Camille che assicura toutefois que sa grand-mère a été malgré tout très fière de sa partecipazioni à l’émission culinaire de M6. “Elle a toujours voulu que je fasse une emission de télé pour voir comment ça se passait.”