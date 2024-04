Notti tranquille, un futuro meno costoso per la tua salute! I nostri consigli per dormire bene

“Gli schermi e gli stili di vita frenetici di oggi sono la causa principale dei problemi del sonno. Spiega Alfred Flemal, specialista in disturbi del sonno presso la Sleep Clinic and Chiric (Bruxelles). Il pericolo principale risiede nell’idea che il sonno sia un lusso. Poche persone ne fanno una priorità, anche se è in gioco la nostra salute fisica e mentale!

Dormi bene, istruzioni per l'uso

1. Schermi. “Evitatelo un'ora o due prima di andare a letto, e non lo ripeteremo mai abbastanza, poiché è una delle principali cause dei disturbi del sonno.” Leggi, medita, scrivi… tutto tranne gli schermi!

2. Cibo. “Evita di mangiare cibi molto grassi, molto dolci o molto ricchi prima di andare a letto. Mangia almeno due ore prima di andare a letto. Evita anche l'alcol e il caffè sei ore prima di andare a letto.”

3. Regolarità. “La regolarità è molto importante per non alterare il tuo orologio biologico. Abituare il tuo corpo ad orari regolari per alzarsi e andare a letto!”

4. Qualità. “Dormire male non è normale: non esitate mai a consultare per comprendere e trattare il problema.” Se il 12% dei belgi prende sonniferi, non è l'ideale: finiscono per causare problemi di memoria, concentrazione, rendimento intellettuale, ecc.

5. Quantità. Dormi tra le sette e le nove ore per notte? “È nella media; ognuno ha esigenze diverse. Ma la maggior parte delle persone ha il sonno leggero.” Sentiti libero di fare un pisolino se ne hai bisogno. “Non più di 30 minuti. Fa bene alla guarigione!”

6. Prevenzione. “Spesso non ci rendiamo conto che siamo stanchi perché è il nostro stato costante. È stanchezza cronica: molto comune e dannosa per la nostra salute. Come ti senti quando ti svegli?”

7. Tecnologia. Gli orologi per monitorare il sonno sono di gran moda. “Si basa su troppi pochi criteri e fornisce un’architettura del sonno errata e diagnosi errate. Se ci affidiamo ad esso per garantire il nostro sonno, a volte otteniamo risultati peggiori anziché migliori”.

8. Termini. Una stanza a 16-18 gradi con aria fresca favorisce il sonno, ancor più di un buon materasso. “Non esiste alcuna prova scientifica che investire molto denaro nella biancheria da letto abbia un impatto decisivo sul sonno. Basta una buona base.”