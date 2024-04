La luna brucerà i giovani germogli?

pubblicato su 19 aprile 2024 alle 21:21 La luna rossa non è amica degli agricoltori. Vedi perchè.

Luna rosa

La luna di aprile è chiamata “Luna Rosa” perché l'evento si verifica in un buon momento per il flox selvatico, un fiore primaverile con sfumature rosa. Ma quest’anno in Quebec non sarà così perché è ancora troppo presto. La stella stessa assume un colore arancione, motivo per cui viene chiamata anche “Luna Rossa”. In effetti, gli agricoltori temono questa luna piena per ovvi motivi.

“A metà maggio in Quebec si verificano regolarmente gelate mortali”, spiega il meteorologo Régan Ouimet. La gelata di maggio del 2023 ha influito sulla produttività di molte colture. Il periodo di luna piena e luna rossa del 2024 inizia all’inizio di quest’anno. La Luna potrebbe trovarsi durante eventuali gelate tardive? L'origine del proverbio è europea, poiché la stagione anticipa di 3 o 4 settimane rispetto a quella del Quebec. »

Piccola luna

La luna sarà piena il 23 aprile alle 19:49, e apparirà piccola poiché la sua distanza dalla Terra sarà di 401.766 chilometri. Il picco, infatti, sarà il 20 aprile alla distanza di 405.654 km. In media dista solo 384.000 chilometri. In confronto, durante l’eclissi solare totale dell’8 aprile, era molto più vicino a soli 359.696 chilometri.

Illusione Ottica

La luna rossa è in realtà un'illusione ottica. È chiaro che il colore naturale della luna della Terra non cambia. Poiché questo fenomeno si verifica in un momento in cui il nostro pianeta, la Luna e il Sole sono in buon allineamento, i raggi del sole attraversano l'atmosfera terrestre prima di riflettersi sulla superficie della Luna. Questo è ciò che gli conferisce il suo bellissimo colore arancione.

In collaborazione con Reagan Ouimet, meteorologo.

