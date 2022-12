Rebecca Legrand offre medicina ortopedica minimamente invasiva presso il Quillebeuf Health Center

Il risveglio di Pont-Audemer Vedi le mie notizie

Rebecca Legrand consulta il mercoledì e il giovedì a Quillebeuf. © Il risveglio di Pont-Audemer

A poco a poco, il centro sanitario Kelebeuf-sur-Seine (Eure)una parte integrale Centro sanitario ambulatoriale liberale (PSLA) Creato da una comunità di comuni, i professionisti sono i benvenuti. Poco meno di un anno fa, le infermiere si sono trasferite nell’ex Family Entertainment Center. Lo psicologo Pascal Duval e Françoise Howard della Protezione della madre e del bambino (PMI). da questa estate, Rebecca Legrand, MD, osteopatapratica aperta.

due giorni alla settimana

due giorni alla settimana, Mercoledì e giovedì, Consulenza preventiva. Rebecca Legrand ha aperto una clinica a Le Havre nel 2015. È circondata da due osteopati e uno psicoterapeuta. A Quillebeuf, condivide la sua pratica con la fisioterapista, Charlotte Picard. Perché hai accettato di stabilirti nella città dei piloti sulla Senna? “All’inizio non vedevo l’ora di stabilirmi a Pont-Audemer, ma c’è già un’offerta soddisfacente. Pascal Jueux [chargé de mission au développement économique à la Communauté de communes] Allora parlami di quel palo a Quillebeuf. Ero così felice”, spiega l’osteopata, con un affascinante accento americano.

Rebecca ha attraversato l’Atlantico alla fine del 2010. Poi Assistente Ostetricia e Doula (donna che accompagna e sostiene una gestante e il suo entourage prima, durante e dopo il parto) da quasi vent’anni negli Stati Uniti d’AmericaHa vissuto sei anni in Inghilterra. Nel 2015, dopo aver conosciuto il marito francese, si è trasferita in Normandia.

Dalla sua installazione a Quillebeuf, ha ricevuto principalmente adulti. Come la maggior parte dei chirurghi ortopedici, può ospitare anche neonati, bambini, adolescenti, ecc. la sua parola chiave? ” Prevenire è meglio che curare “. L’anticipazione può effettivamente aiutare le persone a non provare dolore in seguito. “La terapia osteopatica libera il corpo”, aggiunge Rebecca Legrand.

Per ogni paziente, lo specialista inizia con un colloquio Cerca di capire da dove viene il dolore (lombare, ginocchio, cervicale, piede, emicrania, vertigini, ecc.). Alcuni pazienti possono consultarsi dopo l’esame. “Poi inizio la sessione. Eseguo un’osteopatia delicata. Se necessario, eseguo la manipolazione ossea (o manipolazione ad alta velocità).”

Durante il 2023, Rebecca Legrand potrebbe presentare serate su vari argomenti di salute. Si prevede inoltre di creare un sito web.

Clinica ortopedica di Quillebeuf, 20 avenue Saint-Seurin. Consultazione mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 19:30 Rebecca Legrand: 07 84 44 72 80.

