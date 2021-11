Nonostante tre divorzi, Jennifer Lopez è pronta a risposarsi

Jennifer Lopez ha rivelato su “The Today Show” che non esclude di sistemare l’anello al dito.

Tornando al cinema con la commedia romantica Marry Me (“sposami”), dove interpretava il partner Owen Wilson, Jennifer Lopez beneficiato di un colloquio conlo spettacolo di oggi» Giovedì 18 novembre 2021 per parlare della propria esperienza nelle relazioni sentimentali e nelle unioni. Ricordiamo che l’attrice e cantante 52enne si è sposata tre volte: tra il 1997 e il 1998 con Ojani Noa, tra il 2001 e il 2003 con Chris Judd e tra il 2004 e il 2014 con Marc Anthony. era Fidanzato con altri uomini, più recentemente Alex Rodriguez.

Quando la giornalista Hoda Kotb le ha chiesto se fosse pronta a riprovarci nonostante il divorzio, Jennifer Lopez ha esitato prima di rispondere affermativamente. “Non lo so. Lo immagino. Mi conosci, sono una romantica, lo sono sempre stata. Credo ancora nella felicità eterna, al 100%”, ha detto.

Quindi l’idea è stata rilasciata in modo che i fan non siano sorpresi dalla star e Ben Affleck Annunceranno la loro partecipazione nel prossimo futuro. Dopotutto, l’attore 49enne si era già fatto avanti nei primi anni 2000, durante la loro prima storia d’amore. La coppia si è separata dopo pochi mesi… per riconciliarsi dopo 17 anni. Come cosa, non è mai troppo tardi per vivere una favola.

