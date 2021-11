Clément rimane lascia “Qui tutto ha inizio”

Tuono in applausi Qui inizia tutto! Dopo quattro anni di allenamento con Maxime Delcourt, Clément Rémiens ha deciso di lasciare la serie TV TF1. Notizie che non dovrebbero piacere ai fan del quotidiano. E per una buona ragione, l’attore ha incarnato uno dei personaggi iconici di quest’ultimo, fin dalla sua uscita.

“Ho deciso di dimettermi. Sono molto contento di tutto quello che è successo, ma questa è sempre la fretta, continuiamo a lavorare… e ho bisogno di vedere qualcos’altro‘, spiega Clément Remains al quotidiano francese Suono del nord. “Non è stancante. Era solo che avevo un obiettivo, un desiderio, da raggiungere Qui tutto ha inizio, era costruire lealtà, essere in grado di dirmi ‘Va bene, ogni sera funziona’. Oggi è il caso, e per me è tempo di riposare. Lavoro da quattro anni, ho fatto molte cose e ne sono molto orgoglioso, ma è ora di cambiare vita.“

Come stabilito dai media, il personaggio di Maxime Delcourt deve dire addio agli spettatori”In poche settimaneUna partenza sarà legata all’arrivo di Michele Saran, ex giurato presso top Chef, nella serie.

Ma, i fan tranquilli, l’attore e il suo personaggio Maxime Delcourt torneranno presto Il domani è nostro NS, la serie originale da cui Qui tutto ha inizio.