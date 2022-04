Lio, coach d’honneur lors des demi-finales de The Voice: “Je ne dirai jamais non à un cachet aussi élevé”

La chanteuse est coach d’honneur à l’occasione delle semifinali de La voce voir ce mardi soir sur la RTBF.

L’heure des demi-finales a sonné pour les candidats de la 10e saison de La voce, sulla RTBF. Ce mardi soir, Alec, Raphaël, Maysha, Rosalie, Valentin, Sekina, Diana et Valentine donneront tout pour se hisser en finale, sous le concern et l’écoute des coachs BJ Scott, Typh Barrow, Black M et Christophe Willem. Ils seront même cinq pour l’occasione puisque Lio sera coach d’honneur. La chanteuse fait son retour dans l’émission, elle qui occupait un des fauteuils rouges lors de la première saison aux côtés di BJ Scott, Quentin Mosimann et Joshua.

Vous êtes de retour dans La voce come coach d’honneur. Ça consiste en quoi ?

“Coach d’honneur, c’est une formule. Je me vois comme l’invitée, la cinquième membre du jury. Je suis surtout heureuse de revenir. Quand je le pouvais, j’ai riguardoé The Voice. J’ai vu les diverse giurie, quand Vitaa et Slimane étaient là. Je suis restée fidèle à The Voice, ça m’a toujours intéressée. Je suis contente de revoir BJ Scott et les nouveaux. revoir.”

Vous avez toujours apprécié ce type d’émission ?

(…)