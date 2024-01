'Non vedo l'ora': la semifinale dell'Australian Open tra Djokovic e Sinner è da sbavare

Durante il sorteggio per l'edizione 2024 degli Australian Open, svoltosi due settimane fa, la potenziale semifinale tra Novak Djokovic e Jannik Sinner ha fatto venire l'acquolina in bocca a tutti gli appassionati di tennis. Perché ? Perché l'italiano ha chiuso come una bomba la stagione 2023 sconfiggendo il serbo due volte: nella fase a gironi del Masters e in semifinale di Coppa Davis.

Tra queste due esibizioni, il numero 1 del mondo ha dimostrato di essere il padrone del ring vincendo la finale del Masters contro la grande rossa. Ma nella mente collettiva, Sinner ha tutte le armi e la fiducia necessarie per rovesciare il 10 volte campione Slam dell'australiano a Melbourne. È possibile? La risposta la si darà venerdì, visto che i due campioni hanno fatto bella figura nei quarti di finale.

Di fronte a Taylor Fritz, Nole ha faticato a concretizzare le sue occasioni (le prime 15 break point non trasformate) ma soprattutto a causa del caldo soffocante lì sotto. Poi ha recuperato: 7-6, 4-6, 6-2, 6-3. “Aspettavo con impazienza che l'ombra coprisse tutto il campo. Faceva molto caldo e abbiamo iniziato con una partita molto lunga che ci ha richiesto subito molto impegno. Dopodiché tutto il gruppo è stato sospeso con scambi intensi. Taylor” Mi sono assicurato di non sentirmi troppo a disagio a causa dell'estrema aggressività. Spesso ero sulla difensiva. Dal terzo set le cose sono andate a posto nel mio gioco. Ho iniziato a sentirmi meglio e servivo meglio. In “Alla fine, penso di aver servito più assi di lui, il che è sorprendente quando si conosce la qualità del suo servizio. Ciò mi ha reso la vita più semplice. Ho vinto le mie partite al servizio più facilmente in modo da poter mettere pressione sulla sua gente.”

Queste specifiche condizioni di gioco non hanno permesso ai serbi di divertirsi in campo: “Sono orgoglioso di essere uscito da questa crisi. Sono felice di aver vinto, ma in campo non era divertente. Era sofferenza”.

Potrebbe ritrovare quella sensazione in semifinale dove affronterà un peccatore che non ha perso un set nel torneo con uno scontro finale contro Andrey Rublev: 6-4, 7-6, 6-3.

E aggiunge: “Giocare partite come quella di venerdì prossimo contro Novak, per la quale mi alleno tutti i giorniL'italiano ha spiegato dopo il suo successo. Sarà un piacere sfidarlo, soprattutto nella fase finale di uno Slam dove le cose si fanno molto interessanti e la tensione è maggiore. Non vedo l'ora, a dire il vero. Sarà difficile. Questo lo so. Controllerò quello che posso. Ciò significa dare il 100% dell’impegno, mostrare l’atteggiamento giusto e lottare su ogni pallone. Poi vedremo il risultato”.