Non svuotare la lavatrice una volta che è finita: fai attenzione, ecco quanto tempo possono rimanere i tuoi vestiti bagnati

di Jessica Dies

Lasci il tuo Lavatrice Per quanto tempo dopo la fine del corso? Se questo è il tuo caso, dovresti essere più attento e fare attenzione a non lasciarlo troppo a lungo… Ecco per quanto tempo non dovrebbe essere superato.

La lavatrice è un elettrodomestico che usiamo quasi quotidianamente. Tuttavia, continuiamo a commettere errori, per mancanza di tempo o semplicemente perché non lo sapevamo… Ad esempio, se sei abituato a lasciare il bucato in lavatrice per lunghe ore quando il ciclo di lavaggio è terminato, in realtà è un pessima abitudine.

Ecco perché dovresti ritirare subito il bucato

Infatti, oltre a danneggiare i vestiti o il bucato, corri il rischio di danneggiare anche la tua lavatrice. Sì, lasciare i vestiti bagnati nel cestello della lavatrice potrebbe danneggiarli. L’umidità farà il suo lavoro e potresti vedere rapidamente la muffa apparire sulle fibre dei tessuti.

Ci saranno ripercussioni sui tuoi vestiti, ma anche su alcune parti elettriche della macchina. Inoltre, può causare problemi con odori sgradevoli, sporco e batteri nella lavatrice.

Pertanto, per evitare problemi, si consiglia di estrarre rapidamente il bucato dalla lavatrice, metterlo nell’asciugatrice o stenderlo. Ma niente panico: germi e funghi sembrano svilupparsi lì solo dopo cinque o sei ore. Quindi puoi lasciare il bucato bagnato nella macchina durante questo periodo il più possibile.

Meglio comunque farlo più velocemente per evitare odori e spiacevoli sorprese. Inoltre, se si lascia il bucato in lavatrice, è importante aprire lo sportello per evitare il più possibile danni causati dall’umidità.