‘Non mi attrae’: sì… ma no, l’unione di Michel e Natalie inizia molto male in Sposati a prima vista

Tatto o… invasivo? Michele è contento. Quando incontra la sua futura moglie, in comune, il giorno delle loro nozze, rimane stregato: “La divoro con gli occhi, è una donna molto bella, a dire il vero, non sono deluso.“Finora va tutto bene. Ma nella coppia ci sono due persone. Natalie, la futura sposa, è meno convinta. La sua prima impressione:”È una grande sorpresa, non me l’aspettavo. Sono sempre stato abituato a stare con persone della mia età o più giovani. Lì, è ancora molto più vecchio di quanto avrei potuto immaginare.Michel ha 55 anni e Natalie 47.

Basta ascoltare le prime conversazioni degli sposi per capire che non sono sulla stessa lunghezza d’onda. “Dobbiamo imparare a scoprirciDa una parte Natalie divorzia, dall’altra Michelle ne ha già avuto abbastanza: “Una donna straordinaria.Al tavolo, l’uomo prova un altro flirt ma incontra un netto rifiuto:Ti calmi lentamente. “Se la quarantenne si finge di seconda categoria, trasmette il messaggio.

“In fondo sono una persona molto concreta, ma con Michelle le cose vanno molto veloci. Abbiamo già riconosciuto come coppiaNatalie testimonia e, dopo il sospetto, ne discute con sua figlia, Alison, che quando quest’ultima le rivolge uno sguardo dorboisiano, è come se leiOttava meraviglia del mondoPer non essere sollevata, dice: “Sì, ma Mi spaventa, non mi conosceDi fronte alla telecamera, riassume la situazione: “Prendendo il TGV, ho preso il Tutto. Sono un po’ lontano da esso.“

Se il comportamento di Michelle non funziona a suo favore, non lo è nemmeno. Sempre in conversazione con sua figlia, Natalie conferma:Non mi attrae“È un brutto inizio. Ma l’avventura è ancora lunga e Natalie dice che lo vuole.”Dai una possibilitàA Michele.

