Letizia è accusata di infedeltà e la regina spagnola avrebbe avuto una relazione con il cognato

Letizia è infedele?

Giacomo del Burgogià genero della regina Letizia, sostiene di aver sostenuto A Relazione extraconiugale con lei. Lo spagnolo, 53 anni, afferma di aver incontrato l’ex giornalista nel 2000 e di aver iniziato una relazione prima e dopo il matrimonio dell’uomo comune con Felipe VI nel 2004.

Si sarebbero rivisti tra il 2010 e il 2011 finché Letizia non ha interrotto i rapporti per preservare il suo matrimonio. L’imprenditore venne respinto e alla fine avrebbe messo gli occhi sulla sorella di Letizia, che era con lei È stato sposato dal 2012 al 2014.

Jaime Del Burgo ha condiviso un messaggio privato presumibilmente inviatogli dalla Regina come “prova” sul suo account X (ex Twitter). “Amore. Indosso la tua sciarpa. È come se ti sentissi accanto a me. Lei si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo. Per amarti. Per uscire di qui”Ha scritto un’immagine di supporto della regina. L’immagine, vista quasi dieci milioni di volte sul social network, è stata finalmente cancellata. “Non abbiamo commenti su questo argomento.”Lo ha annunciato semplicemente un portavoce del Palazzo Reale di Spagna.