Questo talento androgino di “The Voice” ha sollevato dubbi tra allenatori e netizen

TF1 ha introdotto la fine delle audizioni alla cieca sabato 8 aprile, un’opportunità per un nuovo gruppo di talenti di tentare la fortuna e integrare la stagione 12 del loro ” il suono Per quest’ultima sessione, la produzione ha riservato una sorpresa anche per gli allenatori le cui squadre hanno iniziato ad affluire. Mentre avevano già superato la loro quota di 14 talenti, Vianney e Amal Bent hanno scoperto che i loro fischi erano ora vietati durante la serata, impedendo loro di girare Prima di questo La deludente scoperta, invece, è stata quella di aver avuto l’opportunità di rendere omaggio e verificare la performance di un certo talento, che è venuto a tradurre “Back to Black” di Amy Winehouse. ha destabilizzato gli allenatori, con la sua padronanza della canzone, ma anche per via del timbro della sua voce androgina.Pur non voltandosi indietro, Zazie ha passato lo spettacolo a chiedersi: ” Uomo o donna ? »

Alla fine, l’assistente all’infanzia di 20 anni è riuscito a convincere Bigflo, Oli, Amel Bent e Vianney, che ha subito fatto capire che anche lui era arrabbiato. ” Inoltre non sapevo, Zazie, se fosse una ragazza o un ragazzo che cantava. Mi hai perso ed è stato così bello. Hai qualcosa di sfuggente e inizia quando rimaniamo indietro e ti sentiamo cantare. Non capiamo cosa sta succedendo. Non capiamo tutto Affascina Camille. Infine, le domande dell’interprete “Me ne vado” non hanno fatto arrabbiare il talento, che ha deciso di unirsi alla sua squadra. Sempre su Twitter, il sequencer ha interrogato i netizen, che si stanno ancora chiedendo dove si trovi realmente il candidato. Questa domanda deve rimanere irrisolta nelle prossime settimane, se si devono credere ai segreti di Camille per Tilly Luisir. ” Sono sempre stato oggetto di questo tipo di domande, soprattutto con il mio corpo androgino, con la mia voce. Quindi ci sono abituato e ci gioco un po’. talento affascinato, aggiungendo, Non mi identifico come un ragazzo o una ragazza. Per me, sono Camille. »