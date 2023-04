‘È in fiamme negli uffici di The Voice’: una decisione che sconvolge i coach delle comunicazioni di TF1

Questo sabato a Il suono è il miglior suono, è stato il secondo round di Battles, un evento in cui due talenti dello stesso allenatore si affrontano davanti all’arbitro. Uno viene scelto per continuare l’avventura, e l’altro viene eliminato ma può essere ripescato da un altro boss. Insieme, Pricia e Méa, i due talenti della squadra di Zazie, realizzano una prestazione eccezionale per il titolo. I nostri anni migliori Dal Grand Corps Malade. Ognuno di loro si è distinto grazie alla disciplina in cui eccelle. Pricia suonava sul beatbox, Méa sul boogie. E il duo era semplicemente affascinante…

Tutti gli allenatori hanno elogiato la prestazione delle due giovani donne, descrivendola come “Grandea Zazi che poi ha dovuto scegliere tra i suoi due talenti.Secondo l’artista, Prichia avrebbe ancora bisogno di sperimentare il suono Per evolvere ed è per questo che ho deciso di continuare l’avventura con lei. Ma la decisione chiaramente non è piaciuta al vincitore dell’evento che ha chiesto il permesso di competere ora in Telecrochet in un duetto con Méa. “Voglio riportare Méa con me, ne abbiamo già parlato, e vorremmo fare un duetto…Ha chiarito prima di aggiungere:Penso che per questo spettacolo Mia mi dia qualcosa che non ho e su cui sto ancora lavorando: corpo, impegno, ottimismo e condivisione. Insieme possiamo essere molto più forti e posso anche vivere un’avventura più bella”.

“È senza precedenti in The Voice”, poi licenzia Nikos Aliagas che poi si rivolge alla produzione per una risposta.”Lì, negli uffici, sta diventando più caldocontinua Big Flow, che non crede alle sue orecchie.Guardano documenti e regole.“

“Per noi non è stata una battaglia, ma un incontro. E c’è condivisione e amore soprattutto. E al nostro incontro, ci siamo subito collegati. Sono stato onorato di condividere il palco con me stasera. Quello che stai facendo qui è fantastico per meMea ha risposto.

Incoraggiato dagli allenatori e dal pubblico, il duo è convalidato dalla produzione. Prichia e Méa saranno ora considerati un talento. “Entrambi abbiamo dei punti di forza. Ci riuniremo e lì, sarà enorme. Distruggeremo tuttoMéa conclude il backstage dello spettacolo.