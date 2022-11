L’affare è chiuso: una buyer di Liegi apre il suo negozio

Dopo aver raccolto € 24.000 per Viva for Life con i suoi colleghiaffare fatto Questo fine settimana a Bruxelles, Oro Morris Ha aperto il suo negozio in 6 rue Saint-Adalbert a Liegi. “È stato Stefan Yoda, una famiglia di collezionisti d’arte, ad acquistare questa casa non molto tempo fa.E il Conquista l’acquirente belga dello spettacolo L’affare è stato concluso (RTBF) Chi ha preso l’affitto. È un bel negozio in una bella strada dove conosco già un bel po’ di commercianti. L’obiettivo è rivitalizzare un po’ il quartiere.E per una buona ragione, Aurore Morisse ha lavorato alla base con i suoi genitori, con gli uffici chiusi. “Non ho più un negozio, stavo aspettando l’occasione giusta ed eccolo qui! Spero di aprire prima delle vacanze. Riceverò le chiavi questo fine settimana quindi cercheremo di farlo in fretta e beh. Il mio compleanno è l’8 novembre, sarebbe bello avere qualcosa di veramente piccolo per un po’.” 32 anni (un sorriso) !”

Questo è ciò che troveremo nello store di Aurore Morisse. “Ci saranno dipinti del 18° secolo ma anche arte contemporanea e mobili di designer come Vitra, ecc. Insomma, tutto ciò che sarà decorato o un prodotto di investimento per altri”. Un’idea diversa del suo concetto di appartamenti Airbnb. “Lì puoi dormire e comprare beni. Ma qui, è davvero il negozio. E dato che è tutto esaurito, terrò una specie di base lì per aprire un negozio condominiale. Quando avrò buoni clienti, andremo di sopra per finire di comprare un buon drink”.

Presto in “It’s Belgian” o “We are not bathroom”

il suo arrivo affare fatto Quindi l’azienda ha dimostrato per quasi due anni di essere redditizia per la sua attività. “Quando hai buone conoscenze e clienti, stai acquistando beneconferma al quale la sua più grande follia è ancora l’acquisto di un posacenere intarsiato d’oro e diamanti – del valore di 3000 euro – acquistato per 5000 e rivenduto per più di 8000. Prima di tutto, devi conoscere il tuo lavoro. Compro e rivendo. Anche se ogni tanto compro cose invendibili, alla fine la mia percentuale è buona. Se non fosse buono, non aspetterei cinque anni prima di vendere”.

Le sue interruzioni sono state annotate nell’edizione di Sophie Davant dal servizio pubblico che l’ha perseguita per altre emissioni. “Sono stato chiamato a fare On n’est pas des pigeons la prossima stagione. Lei è anche belga, Conclude l’antiquario. Per me vanno bene entrambi. Uno è molto elegante e distintivo, e l’altro ci apre gli occhi sul consumo delle persone e su ciò che abbiamo in tasca. Io che non guardo la TV, qui potrei essere presto in molti programmi… Like What porta fortuna (sorriso)! “