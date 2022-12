“Non mi sarei mai aspettato di essere ingannato in questo modo! “: Maxime è stato derubato di 8.000 euro attraverso un’elaborata truffa telefonica

Tutto è iniziato con una telefonata. Maxim risponde e, alla fine della linea, gli viene detto che è il servizio clienti di Amazon. Avevano scoperto transazioni fraudolente sul suo conto. La persona al telefono è molto rassicurante: “Era una signora che parlava un ottimo inglese, e che esordisce facendomi una serie di domande: Ti sei connesso al WiFi pubblico in questi giorni? Hai rilevato un virus (malware) sul tuo computer?” spiega Massimo. Tutto sembra genuino, la conversazione è educata, i controlli richiedono tempo e sembrano molto professionali e le informazioni corrispondono all’esperienza di Maxim. Inoltre, interviene un collega della signora, presumibilmente del dipartimento antifrode di Amazon, che fornisce una serie di informazioni personali su Maxime: “Ad esempio, le ultime quattro cifre delle mie carte bancarie. Informazioni che solo il servizio clienti poteva conoscere. Anche il mio indirizzo privato. Naturalmente, ho fatto domande per assicurarmi che fosse effettivamente parte di Amazon. Poi mi hanno detto di andare in un sito web che elenca una serie di transazioni.” Che è stato effettivamente bloccato dal loro sistema. Tutti i dubbi, tutti i dubbi che potrei avere, ogni volta hanno una risposta affidabile. Dal momento in cui si è installata quella fiducia, è vero che ho seguito le istruzioni che mi sono state date”.