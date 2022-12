Di fronte a un deficit di bilancio, George Ojo ha dichiarato giorni bui: “Le persone inizieranno a soffrire e non sono i ricchi”.

Questa mattina George Ojo, economista ed ex vice presidente della Borsa di New York, è stato accolto da Martin Buxan su LN24. L’economista è tornato per la prima volta sul recente monito della Commissione europea al Belgio sui deficit di bilancio eccessivi. “Penso che siamo entrati in una fase in cui i paesi vivono di debiti dove non c’è tasso di interesse. Ma ora, con l’inflazione, il debito costa denaro. Significa anche pagare gli interessi nel bilancio annuale con il rifinanziamento del debito a tassi più alti. Quindi abbiamo è entrato in una fase in cui il debito è doloroso e ha un costo. E questo non sarebbe mai dovuto accadere. Dal momento in cui finanziamo il lavoro dello Stato con il debito, prima o poi deve finire”.riassume.

Ma allora, quale soluzione c’è per noi per rettificare la situazione? George Ojo vuole essere pragmatico e non prevede giorni felici nel prossimo futuro per i residenti. “Dal momento in cui hai soldi facili, puoi anche spenderli facilmente. Dobbiamo tornare al consiglio e guardare esattamente a quanto spendiamo per tagliare ciò che non è necessario. Spero che in qualche modo riusciremo a superare questo periodo. Questo è non è un problema sociale, perché quando lo stato non esiste per sostenerlo, alcune persone inizieranno a soffrire e non i più ricchi”e avverte.

Il modello economico americano, dove tutto deve essere finanziato individualmente, potrebbe essere finalmente un modo per esplorare l’Europa nel contesto attuale? Georges Augieux non la pensa così. “L’Europa ha molta solidarietà nel suo sistema ed è probabilmente per questo che si sta sviluppando meno rapidamente degli Stati Uniti in termini economici. Ma per me il modello di solidarietà è più importante che mai. Purtroppo, dato il deficit di bilancio, è ancora significa che non ci saranno misure per tutti”. L’economista raccomanda infatti tutta una serie di riforme per cercare di ridurre il più possibile il budget annuale. In particolare, si consiglia di non aumentare le spese correnti di gestione. “Dobbiamo spendere per il clima o per la transizione energetica, ma in termini di spesa per attività non produttive, c’è un modo per lavorare. Ciò significa essenzialmente che il settore privato prende il sopravvento”.

Al termine dell’intervista, George Ojo è tornato anche sul rapporto che il Belgio ha con la Cina. Per l’economista è ora di cambiare tono. “Dal punto di vista economico Xi Jinping ha commesso molti errori e dipende tutto da lui. Penso che questo sia un momento privilegiato per avviare un dialogo con questo leader che si è indebolito. Non dico che lo faremo arrivare ma dobbiamo provarci. Dobbiamo dirgli che siamo pronti a continuare”. Investire in Cina ma non nella situazione attuale. Per loro siamo clienti importanti, mentre siamo fornitori, quindi abbiamo una doppia posizione sul Bilancio cinese. Anche loro hanno bisogno di noi. L’ideologia lascerà il posto a un certo pragmatismo? Dobbiamo verificarlo”.ex vicepresidente del New York Stock Exchange, ha concluso a LN24.