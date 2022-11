Il medico di Celine Dion rivela che ha la sindrome di Globus

Un libro destinato a parlare. Celine Dion la vera storia Una nuova biografia, dedicata al cantante, è appena sbarcata nelle librerie. Un’occasione per scoprire di più sul reale stato di salute del 54enne del Quebec.

“Sindrome Fu”

Jean Abiteboul, otorinolaringoiatra di Celine Dion, ha accettato di rispondere alle domande di Lawrence Biot e Herve Troupe, coautori del libro. Il dottore rivela di avere la “sindrome di Globus”. ” Senti un groppo in gola e il tipo di spasmi che di solito accadono quando stai attraversando un periodo di stress relativamente aggressivo”. si riferisce a. Come promemoria, Celine Dion ha perso suo marito, Renee, nel 2016, e sua madre, nel 2020. A questo si aggiunge il problema della menopausa. Perché durante la menopausa gli ormoni femminili non svolgono più lo stesso ruolo. Associato al globo, provoca questa impressione di reflusso allo stomaco, senso di costrizione alla gola e spasmi. Aggiunge. Tuttavia, Jean Abiteboul non esita a parlarne “falsa sindrome”. “È spazzatura: ci metti di tutto e provoca contrazioni. È difficile respirare, è difficile cantare, è difficile parlare… Una sindrome ormonale, soprattutto nelle donne, è spesso associata al globo”, Lo specialista decide.