La principessa Charlotte e la sua cuginetta fanno innamorare i netizen (video)

Anche quest'anno la famiglia reale britannica ha festeggiato il Natale partecipando ad una tradizionale funzione religiosa a Sandringham. Poi hanno colto l'occasione per salutare il pubblico. Quest'anno sono state la principessa Charlotte e la sua cuginetta Mia Tindall, figlia di Zara Tindall e nipote della principessa Anna, a rubare la scena. La collusione tra le due ragazze ha già scioccato gli utenti della rete.

Durante questa manifestazione, i partecipanti britannici hanno donato fiori alla famiglia reale. Ma il pubblico ha i suoi preferiti. Così, la principessa Charlotte ha ricevuto molti fiori, mentre la sua cuginetta Mia non ha ricevuto quasi nulla. E la principessa se ne rese conto. In un video condiviso su Tik Tok possiamo vedere Mia Tindall dire a sua cugina che qualcuno vuole regalarle dei fiori. Ma poi la principessa le chiese di prenderlo per sé. Un bellissimo gesto della principessa, elogiato da un gran numero di netizen.

La generosità che la principessa Charlotte riceve sicuramente da sua madre, la principessa Catherine. Pochi istanti prima della scena tra le due bambine, Kate Middleton vede che Mia ha la mano vuota, quindi le offre uno dei suoi mazzi di fiori.