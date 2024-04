“Non ho mai incontrato questo essere umano, mi dispiace.” Selena Gomez risponde alle voci sulla sua relazione con il nipote di John Fitzgerald Kennedy

“Non ho mai incontrato questo essere umano, mi dispiace.” A Selena Gomez sono bastate cinque parole per smentire le ultime indiscrezioni sul suo conto. Mentre molti tabloid attribuivano una relazione con il nipote di John Fitzgerald Kennedy, la cantante e attrice ha risposto alle accuse su Instagram venerdì 12 aprile.

Ha commentato il post di un account di un fan, che confermava che la star 31enne aveva una relazione con John Schlossberg “dal 2020 al 2021”. “Le aveva promesso la Casa Bianca e lei si innamorò di lui”, si legge nella lettera.

Amore folle con Benny Blanco

Queste voci non sembrano averlo infastidito molto. Durante la giornata ha postato a circa 429 milioni di iscritti diverse foto del suo compagno Benny Blanco: è la persona più seguita al mondo su Instagram.

Selena Gomez ha rivelato di avere una relazione con questo produttore musicale nel dicembre 2023. “Ha un posto importante nel mio cuore”, ha detto “Non sono mai stata più felice” “Mi ha trattato meglio di chiunque altro su questa terra”. ” Ha scritto sul social network la star di 'Only Murders on the Block'. La serie, che sta attualmente girando la sua quarta stagione, accoglierà una nuova ospite: Eva Longoria.