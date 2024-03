Cultura delle notizie Non c'è pausa per Christopher Nolan, il regista Oppenheimer sta già lavorando al suo prossimo film. Sarà un remake!

Christopher Nolan è il regista più in voga di Hollywood nel 2024, ma la sua fama non è una novità. Tutti coloro che amano il cinema vicino o lontano (o anche da lontano) conoscono il nome della mente creativa dietro Tenet, Interstellar, la trilogia del Cavaliere Oscuro e, più recentemente, Oppenheimer con Cillian Murphy. Avendo appena ottenuto il successo di critica e commerciale con questo film biografico, C.K. Nolan è già al lavoro sul suo prossimo film e sarà un remake.

Oppenheimer: egemonia “indivisa”.

La stampa era piena di elogi per Oppenheimer. Il suo punteggio RottenTomatoes del 93% riflette questo entusiasmo da parte della critica e il pubblico sta seguendo l'esempio con un punteggio del 91% (è ancora su RottenTomatoes). Ma questa calorosa accoglienza non è tutto. Il progetto deve essere redditizio o addirittura generare molti soldi. Oppenheimer, spinto dal fenomeno Barbenheimer (Barbie + Oppenheimer) e dall'hype che circondava Christopher Nolan, ha superato di gran lunga le aspettative della Universal Pictures. Il film biografico ha sfiorato il miliardo di dollari al botteghino internazionale, ovvero esattamente 9,6 volte il budget stimato di 100 milioni di dollari.

La “storia di successo” del “padre della bomba atomica” non si ferma al cinema. È destinato a vincere tutti i premi ai Golden Globe Awards e a tutte le altre cerimonie dei Seventh Art Awards, Oppenheimer ha lasciato la 96esima edizione degli Academy Awards con 7 statuette su 13 nomination : Miglior film, Miglior regista, Miglior attore (Cillian Murphy), Miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.), Miglior colonna sonora, Miglior fotografia e Miglior montaggio. Oppenheimer è sicuramente il film del 2023, molto più avanti della concorrenza, che è stata particolarmente dura, e Christopher Nolan, un regista che ultimamente ha fatto di tutto.

Il prossimo film di Christopher Nolan

Le speculazioni sono diffuse (una passione a Hollywood) riguardo al prossimo film di Christopher Nolan. L'uomo che oggi è sceneggiatore, regista e produttore dei propri progetti cinematografici ha nel palmo della mano la settima industria dell'arte. Per alcuni, Il regista britannico, che ha esordito nel 1998 con Following, potrebbe aver diretto un progetto di adattamento risalente alla fine degli anni 2000. Infatti, all'epoca, C. Nolan porta sul grande schermo la miniserie del 1967 “The Prisoner”.

Sfortunatamente per lui, AMC gli ha tolto il terreno sotto i piedi con la sua nuova miniserie pubblicata nel 2009. Altre persone hanno messo insieme uno scenario originale. Ovviamente (salvo un terremoto a Hollywood), Christopher Nolan dovrebbe firmare con la Universal Pictures o la Warner Bros. Immagini, anche se la seconda opzione sembra meno probabile. Come promemoria, i Warner Studios hanno chiuso rapidamente la porta dopo Tenet. La politica della compagnia di distribuire i suoi film nelle sale e su HBO Max contemporaneamente durante la crisi del COVID-19 ha fatto arrabbiare il regista.