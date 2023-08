Britney Spears “Disappointed” di Sam Asghari, ricorderà il loro divorzio nel suo libro di memorie | la gente

Fonti hanno rivelato a Page Six che la cantante di “Toxic” non ha vissuto la “fiaba” che sognava. “Britney voleva una favola e non l’ha ottenuta. Sentiva che l’amore di Sam era incondizionato”, ha rivelato un parente della coppia. “Ovviamente è frustrante. È così che chiunque può sentirsi quando il proprio partner non si prende cura di loro come dovrebbero sentirsi.”

Il sito americano riporta ancora che il cantante ha spinto tutto dentro la coppia. “Prenotava una fantastica vacanza di lusso e pagava tutto, e volavano ovunque su un jet privato. Ma lui non era molto presente, si chiedeva solo dove fosse quando Britney stava girando tutti i suoi video su Instagram. Lui aveva sparire per mesi e sarebbe rimasta sola.”

Dopo aver annunciato il divorzio, Britney Spears ha prima indicato che non avrebbe parlato delle ragioni di questa rottura. “Non sto a spiegare perché ci siamo lasciati, perché sinceramente non c’entrava niente con nessuno”, ha scritto in un messaggio condiviso su Instagram. Ma sembra che abbia già cambiato idea, poiché vorrebbe parlarne nel suo libro di memorie, The Woman in Myself, che uscirà il 24 ottobre.

Secondo il britannico The Mirror, avrebbe fatto di tutto per includere il suo divorzio da Sam nel libro prima che fosse pubblicato. Sarebbe sciocco cancellare dal suo libro un momento così importante della sua vita. I suoi fan vogliono sapere cosa è successo dietro la loro rottura. Britney vuole assicurarsi di avere il controllo della storia, e non c’è modo migliore che dire quello che è successo con le sue stesse parole nel suo libro”. READ Loana dérape sur Instagram et choque les internautes

Copertina del libro di memorie di Britney Spears: The Woman in Me © Fiera del libro



