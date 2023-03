“Non aveva l’attrezzatura compatibile per fare il suo lavoro.”

Un tecnico elettromeccanico della SNCB ha subito una scossa elettrica mercoledì durante il suo intervento durante un’ispezione completa di un treno, all’interno della stazione di manutenzione della SNCB de Forest, situata al numero 20 di rue du Charroi, nella Foresta. L’agente doveva misurare la resistenza elettrica del materiale ferroviario in riparazione in questa officina (Pad. 5). L’operaio, che aveva subito un duro colpo al corpo, è stato portato all’ospedale Josef Prakops di Anderlecht.



di video

Cheminots de Bruxelles CGSP spera che i suoi giorni non siano in pericolo. I Cheminots de Bruxelles CGSP permanenti si sono diretti immediatamente sul sito. Rilevando carenze nella sicurezza, è stato fatto appello all’FPS Ispettorato del lavoro, lavoro e dialogo sociale. Attraverso un’ispezione di controllo sul benessere del lavoro è stato riscontrato che questo agente era stato fulminato durante lo scarico degli apparecchi elettrici del treno. L’Ispettorato della previdenza del lavoro ha quindi deciso di sospendere immediatamente tutti i lavori elettrici presso la stazione di manutenzione della SNCB de Forest. Il controllo SPF intima alla SNCB di adottare tutte le misure necessarie per evitare questo tipo di incidenti.