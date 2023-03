“Non abbiamo mai visto niente di simile.”

Macchie nere a forma di faccina: due occhi, un naso appuntito e un grande sorriso sul pelo bianco del lato sinistro di un vitellino nato in Australia. È della razza Holstein, una razza ben nota in Piccardia.

Una foto del vitellino è stata pubblicata sull’account Facebook di un contadino nella regione di Victoria, in Australia, dove risiede la coppia di contadini.

“Abbiamo visto numeri di sette o cuori sulla testa e alcuni segni strani, ma non abbiamo mai visto niente come una faccina sorridente”, ha detto Megan Koster alla stampa australiana. Il vitellino, infatti, è diventato il protagonista di un articolo del The Telegraph o di un reportage del canale televisivo australiano ABC.