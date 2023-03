La guerra in Ucraina: Putin visita l’Ucraina, “Il nostro Paese ha un leader incredibile!” si chiedono i russi

Oggi, domenica, il Cremlino ha riferito che Vladimir Putin ha visitato Mariupol, la città ucraina distrutta dai bombardamenti, nella sua prima visita nella regione occupata dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina, dopo l’emissione di un mandato di arresto internazionale contro il presidente russo.

Le agenzie di stampa russe hanno citato l’agenzia di stampa russa affermando che il leader russo è volato a Mariupol in elicottero e ha girato la città in auto.

Ha parlato con la gente, visitato luoghi di interesse e gli ha presentato una relazione sui lavori di ricostruzione di questa città colpita, secondo la stessa fonte.

Questo è il suo primo viaggio in questa città costiera ucraina, che è stata assediata dalle forze russe per mesi prima di cadere nel maggio 2022.

Questa visita a sorpresa a Mariupol è soprattutto il primo viaggio del padrone del Cremlino nel Donbass, nella regione occupata, dall’inizio dell’offensiva russa del 24 febbraio 2022, che è valsa a Mosca una serie di severe sanzioni internazionali.

“Abbiamo paura dei tifosi ucraini: hanno paura di quello che potremmo scoprire nelle prossime settimane”.

Secondo il Cremlino, prima di recarsi a Mariupol, Putin ha anche tenuto un incontro a Rostov, in Russia, con funzionari militari russi, tra cui il capo di stato maggiore Valery Gerasimov.

In precedenza si era recato in Crimea sabato per celebrare il nono anniversario dell’annessione di quella penisola ucraina da parte della Russia, che ha anche preso di mira le sanzioni internazionali per il motivo. Era la sua prima visita in Crimea dal 2021.

Vladimir Putin è nel mirino da venerdì di un mandato di arresto emesso nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale, che lo accusa del crimine di guerra di “deportazione illegale” di bambini ucraini.

Il tribunale, che si trova all’Aia, ha anche cercato di verificare se il bombardamento e il blocco di Mariupol, nel sud-est dell’Ucraina, possa costituire un crimine contro l’umanità. Ha concluso che non aveva gli elementi per giungere a tale conclusione, in quanto non era stato in grado di raggiungere la regione di Donetsk, dove si trova Mariupol.

Il Cremlino ha stabilito che il mandato d’arresto della Corte penale internazionale è “nullo e non valido”, la cui giurisdizione Mosca non riconosce.

Più di 16.000 bambini ucraini sono stati deportati in Russia dall’invasione del 24 febbraio 2022, secondo Cave, e molti sono stati collocati in istituti e case famiglia.

Putin è arrivato a Sebastopoli, il principale porto della flotta russa del Mar Nero in Crimea, e in particolare sabato ha partecipato alla cerimonia di apertura di una scuola d’arte per bambini in compagnia del governatore locale, Mikhail Razvogayev, secondo le immagini trasmesse da The Guardian. Canale televisivo pubblico Rossia-1.

Questa città si trova a soli 240 chilometri circa da Kherson, una città nel sud dell’Ucraina che è stata riconquistata dall’esercito di Kiev a novembre dopo il ritiro delle forze russe, e questo viaggio per Putin è stato anche il primo così vicino al fronte. Linea.

“Il nostro presidente, Vladimir Vladimirovich Putin, sa sorprendere. Nel buon senso della parola”, ha scritto Razvogayev su Telegram.

“Ma Vladimir Vladimirovich è venuto di persona. Stava guidando. Perché in un giorno storico come oggi, era sempre con Sebastopoli e la sua gente”, ha detto Mikhail Razvogaev. “Il nostro paese ha un leader incredibile!”

La Russia ha annesso la Crimea il 18 marzo 2014, dopo un referendum non riconosciuto da Kiev e dalla comunità internazionale.

Se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato a gennaio di voler riconquistare la Crimea – “la nostra terra” – con le armi, Mosca continua ad affermare che “la Crimea è russa”, rifiutandosi di farne oggetto di possibili trattative di pace.

Il mandato di arresto internazionale per Vladimir Putin è stato emesso il giorno in cui Mosca e Pechino hanno rivelato che il leader cinese Xi Jinping visiterà la Russia la prossima settimana, con l’obiettivo di inaugurare una “nuova era” nelle relazioni tra i due alleati.

Questa visita si svolgerà dal 20 al 22 marzo, poco più di un anno dopo l’inizio dell’offensiva russa in Ucraina che ha spinto il Cremlino a riorientarsi verso la Cina, tra tensioni con l’Occidente, che sostiene ‘l’Ucraina’.

Il mese scorso, la Cina ha cercato di consolidare la sua posizione di mediatore pubblicando un documento che esortava Mosca e Kiev a colloqui di pace.