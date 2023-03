disprezzo per i paesi occidentali? Il messaggio di Putin prima dell’incontro con Xi Jinping

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l’importanza delle relazioni tra il suo Paese e la Cina, mentre si prepara a ricevere il suo omologo cinese a Mosca, in un articolo pubblicato domenica sul quotidiano cinese Renmin Ribao (The People’s Daily, quotidiano comunista cinese). festa). Il Cremlino ha pubblicato la versione russa del testo sul suo sito web.

“Le relazioni russo-cinesi hanno raggiunto il punto più alto della loro storia e continuano a rafforzarsi”, ha detto Putin. Ha stimato che la qualità delle relazioni tra Mosca e Pechino “supera quella dei sindacati politici e militari durante la Guerra Fredda”.

“Insieme a persone che condividono la stessa visione, il nostro Paese sostiene logicamente la costruzione di un ordine mondiale multilaterale più equo sulla base del diritto internazionale e non su “regole” che servono solo gli interessi dei “miliardi d’oro”, scrive Putin. L’espressione si riferisce agli stati ricchi occidentali.

Putin accusa anche gli Stati Uniti di cercare di contenere Russia e Cina. Ringrazia “la Cina per il suo atteggiamento equilibrato nei confronti degli eventi in Ucraina, e per la sua comprensione dei retroscena e delle” vere ragioni “.

Il presidente russo ha affermato che Mosca accoglie con favore la volontà di Pechino di svolgere un ruolo costruttivo nel raggiungimento di un accordo con il Qatar.

Rilevando di aver già incontrato il signor Xi una quarantina di volte, ha sottolineato che la visita di Xi Jinping a Mosca lunedì, per un periodo di tre giorni, darà nuovo slancio a tutte le aree di cooperazione.

Domenica, Vladimir Putin ha anche elogiato il “desiderio della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione” del conflitto in Ucraina, e Pechino sta cercando di consolidare la sua posizione di mediatore tra Mosca e Kiev. “Accogliamo con favore la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi” in Ucraina, ha affermato Putin.

Ha detto di essere “grato” alla Cina per la sua posizione “equilibrata” riguardo agli “eventi in Ucraina”, per la sua “comprensione della sua preistoria e delle vere cause”.

Il leader russo ha sottolineato che “la Russia è aperta a risolvere la crisi ucraina con mezzi politico-diplomatici”.

Tuttavia, ha insistito affinché Kiev riconoscesse le “nuove realtà geopolitiche”, vale a dire l’annessione di quattro regioni ucraine lo scorso autunno, così come la Crimea nel 2014.

“Purtroppo, gli ultimatum della Russia testimoniano che (i loro autori, ndr) sono lontani da queste realtà e non hanno alcun interesse a cercare una soluzione”, ha detto.

