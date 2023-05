Nokia T10 potrebbe beneficiare dell’aggiornamento ad Android 13

IL T10 attualmente Salutato Disponibile da Nokia che è stato lanciato con un tablet da Androide 12 nel barattolo. Nonostante ciò, sembra che sarà il primo della sua classe a ricevere un importante aggiornamento software dall’OEM.

NokiaPowerUser Dichiara di aver rilevato un’app Google Android Enterprise consigliata (ARE) è stato aggiornato per aggiungere “13all’elenco delle versioni del sistema operativo che sono state convalidate da AER. Di conseguenza, i proprietari di tablet da 8 pollici potrebbero presto vedere l’arrivo di un OTA per questo scopo.

Se il Nokia Androide 13 Per i dispositivi con schermi di grandi dimensioni, sarà lo stesso dei dispositivi con schermi di grandi dimensioni telefoniIl T10 potrebbe presto avere un nuovo tipo di ombra di notifica che trasforma quasi tutto in carte. La modernizzazione può anche provare a competere con iOS In termini di equilibrio tra lavoro e vita privata e miglioramento del tempo di sonno.

Gli utenti di T10 possono anche aspettarsi un controllo maggiore e più conveniente su quali app hanno accesso informazione personaleL’utente del T10 può anche aspettarsi un controllo maggiore e più conveniente su quali app accedono alle proprie informazioni personali, con i suoi 3-4 GB di RAM. Per ora, il tablet è ancora elencato come dispositivo Android 12 su siti comeAmazzonia Dentro.