SpaceX e la NASA stanno collaborando per deorbitare la Stazione Spaziale Internazionale

Avrà il suo tempo. La Stazione Spaziale Internazionale, in orbita bassa dal 1998 e completata nel 2011, è il più grande oggetto artificiale mai collocato nello spazio. Sfortunatamente, sta gradualmente raggiungendo la fine della sua vita e la NASA sta ora studiando cosa succederà dopo. Pertanto, l’agenzia americana ha annunciato mercoledì di aver scelto SpaceX per costruire un veicolo spaziale in grado di spingere la Stazione Spaziale Internazionale nell’atmosfera terrestre per distruggerla al termine dei suoi lavori nel 2030.

Pubblicità I tuoi contenuti continuano di seguito

La manovra si è rivelata particolarmente tecnica, in quanto il veicolo il cui obiettivo sarà quello di spostare la Stazione Spaziale Internazionale dovrà essere in grado di manovrare con un peso di 430.000 chilogrammi (il peso della Stazione Spaziale Internazionale) verso l’atmosfera, facendo attenzione a evitare qualsiasi pericolo per le aree popolate. L’obiettivo sarebbe quindi quello di far passare la stazione spaziale nell’atmosfera sopra l’oceano: i vari pezzi potrebbero finire in mare, se non si sono già disintegrati durante la manovra.