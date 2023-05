Apple Watch vittima di un grave problema tecnico del display

Con watchOS 9.5, molti utenti si sono ritrovati con uno schermo colorato di verde. Nessuna comunicazione è stata fatta da Apple in merito, quindi è necessaria pazienza…

Certo, gli aggiornamenti sembrano essere usciti dagli uffici di Apple senza essere coscienziosamente controllati dagli sviluppatori. Con iOS 16.5, molti utenti si sono lamentati di errori di compatibilità con i loro accessori o app non funzionanti. E con watchOS 9.5, che è appena stato pubblicato, solo alcuni Apple Watch mostrano uno schermo verde nei menu.

Al posto di uno sfondo trasparente tendente al nero, gli utenti hanno uno schermo verde piuttosto fastidioso. Il problema sembra essere apparso con l’ultimo aggiornamento, watchOS 9.5, e non si distingue.

L’Apple Watch SE, Series 6, Series 7 o Series 8 sembra essere interessato in base ai post degli utenti su Reddit (ici et al Lui è), mentre l’Apple Watch Ultra appare meno colpito. Il problema è più evidente quando si inserisce la password o nel centro di controllo.

Apple non ha ancora comunicato in merito, ma non c’è dubbio che la patch watchOS 9.5.1 risolverà il problema nelle prossime settimane. Nel frattempo, se interessati, alcuni utenti sono riusciti a risolvere l’errore riavviando l’orologio.

