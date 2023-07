No, Microsoft non ha svelato la PS5 Slim

Il lancio di PlayStation 5 Slim appare nel deposito di Microsoft per una causa FTC.

La causa tra la FTC (Federal Trade Commission) e Microsoft ha rivelato una serie di segreti dell’industria dei giochi, ma il lancio di PS5 Slim non è sicuramente tra questi.

La notizia fa il giro del web e ha qualcosa da allettare: Microsoft avrebbe rivelato in anticipo l’uscita della prossima console del suo concorrente e anche il suo prezzo? Dobbiamo fare un passo indietro.

Microsoft legge le notizie mentre le leggiamo noi

Tutto questo è in un documento legale datato 22 giugno 2023 che ha un ruolo nel riunire gli argomenti degli avvocati di Microsoft nel caso per disimballare l’opinione della FTC. Pertanto, questo documento di 74 pagine è piuttosto ampio per spiegare quanto bene il mercato delle console di gioco integra Nintendo, come il mercato può guadagnare competitività con un’acquisizione, perché sarebbe meglio per il consumatore, ecc.

Il riferimento ai futuri prodotti Sony ha attirato l’attenzione di parte della stampa professionale. Prima in una nota a piè di pagina, Microsoft afferma ” Sony dovrebbe lanciare una versione portatile di PlayStation 5 entro la fine dell’anno per meno di $ 300 Qui l’azienda si riferisce a Project Q che Sony ha già rivelato, ma è ben lungi dall’essere una PlayStation portatile.

E ancora più allettante, Microsoft sottolinea anche che Sony ” mercati A [PS5] La versione digitale ha un prezzo di $ 399,99 e la PlayStation 5 Slim dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno allo stesso prezzo. Ecco quindi un documento legale in cui Microsoft non solo potrà rivelare il lancio di una console concorrente, ma ne rivelerà anche il prezzo.

In effetti, Microsoft sta solo trasmettendo voci al riguardo qui. Si dice che Sony rilascerà una nuova versione della PS5 con un lettore di dischi Blu-ray opzionale e un design più sottile prima della fine dell’anno, e immaginiamo lo stesso prezzo della versione digitale dell’attuale console.

Il colosso americano cura molto il documento per non essere mai positivo e accontentarsi di parlare a patti. In nessun momento Microsoft viene in giro per portare nuove informazioni o credito alla presunta PS5 Slim. Inoltre, è improbabile che Sony dia un nome del genere alla console. La PlayStation 4 “Slim” ha sostituito il primo modello PS4 senza ereditarne il tratto. Questo dimostra ancora una volta che Microsoft sta solo citando le voci su PS5 Slim qui, senza conoscere la strategia segreta di Sony.

La PS5 Slim uscirà alla fine dell’anno?

È impossibile rispondere con certezza a questa domanda prima dell’annuncio di Sony. Ricordiamo tutti che la fonte che ha anticipato il lancio di PS5 Slim è la stessa che ha predetto Project Q, che da allora è stata confermata da Sony. Quindi la traccia è di buona qualità. Questo potrebbe anche spiegare perché Sony sta attualmente vendendo il prezzo della PS5 durante i saldi.

D’altra parte, c’è la certezza, Microsoft non ha rivelato nulla con questo documento della FTC. Non importa se la PS5 Slim esce bene alla fine dell’anno o meno.

Vuoi entrare a far parte di una community di appassionati? Il nostro disaccordo Vi dà il benvenuto, è un luogo di mutua assistenza e passione per la tecnologia.