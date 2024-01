Concorso: altoparlanti wireless Bluetooth da collezione in palio al Coffee on the Rocks!

Queste cuffie wireless funzionano direttamente con tutti i tuoi dispositivi. Posizionali sulle orecchie e si collegheranno immediatamente per offrirti un suono dettagliato e di alta qualità.

Dopo la configurazione con un solo tocco, gli auricolari si attivano automaticamente e rimangono sempre connessi. Per usarlo, è abbastanza semplice. Le cuffie rilevano quando le metti nelle orecchie e mettono in pausa ciò che stai ascoltando una volta che le rimuovi.

Per i possessori di iPhone, l'accesso al tuo assistente personale preferito non è mai stato così facile. Attiva Siri per ricevere aiuto, senza doverti preoccupare del tuo iPhone.

“Chiama mio fratello Julian.”

“Avvia la tua playlist di allenamento”

“Alza il volume”

“Dimmi come arrivare allo zoo.”

I sensori ottici e gli accelerometri di movimento lavorano insieme per gestire automaticamente l'audio e aprire i microfoni per le telefonate. Permettono inoltre alle cuffie di emettere il suono una volta inserite nell'orecchio. Puoi indossare entrambi gli auricolari o solo uno. E mentre ascolti la musica, tocca due volte per avviare la riproduzione o passare al brano successivo.

L'accelerometro rileva quando stai parlando e funziona insieme ai microfoni per filtrare il rumore di fondo e concentrarsi sulla tua voce.

Le cuffie possono accompagnarti ovunque, grazie alla loro custodia che permette di ricaricarle più volte. Per controllare lo stato della batteria, chiedi a Siri “Qual è il livello della batteria dei miei AirPods?”

Le cuffie si collegano direttamente al tuo dispositivo, PC, smartphone o tablet.