Fortnite mappa capitolo 3, nuova mappa nella stagione 1 – Breakflip

Fortnite Capitolo 3 è finalmente arrivato, e una volta passato il buco nero sarà possibile scoprire la nuova mappa del gioco.

Dopo 8 stagioni, capitolo 2 di È un gioco elettronico Lascia il suo posto nel capitolo 3! Al momento non è ancora disponibile, dovremo attendere la fine del buco nero per scoprire tutte le nuove funzionalità offerte, compresa la mappa di gioco che dovrà essere completamente modificata.

Ad ogni nuovo capitolo, infatti, la mappa cambia completamente, permettendo al gioco di rinnovarsi sempre con tanti nuove città scoprire. Per questo capitolo 3, La mappa non è stata ancora rivelata, ma si scopre poco a poco Sito web FlipTheIsland, condivisione con #FortniteFlipped.

Quale mappa si trova nel capitolo 3, stagione 1 di Fortnite?

attualmente, Non sappiamo come sia la mappa del capitolo 3 da Fortnite. Dovremo aspettare la fine del “buco nero”. Tuttavia, è stato gettato uno sguardo, dal momento che l’isola di Fortnite si è semplicemente capovolta. Siamo stati in grado di individuare una prima area sulla mappa che sembra un’area desertica.



L’isola di Fortnite si è girata e siamo riusciti a scoprire l’altro lato della mappa

Tuttavia, sappiamo che questa mappa deve essere completamente nuova, come generalmente accade quando si cambia classe. Alcune città possono essere le stesse, ma la maggior parte deve cambiare completamente. Sarà quindi possibile visitare nuovi punti di interesse, siano essi luoghi o località degne di nota!

Aggiorneremo questo articolo quando sapremo come appare la mappa della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3, con una visuale di questa mappa.

