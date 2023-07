Trapelano i colori dei prossimi iPhone 15 e iPhone 15 Plus così come le capacità della batteria di tutti i modelli

Le voci sull’iPhone 15 stanno circolando al momento. Si vocifera che potrebbe essere scelto un colore cremisi per iPhone 15 Pro, che iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno nuovi colori e sembra che siano state svelate le capacità delle batterie. Ecco tutti i dettagli.

La presentazione ufficiale di iPhone 15 è prevista per settembre. Quindi non c’è molto tempo da aspettare prima di sapere tutto sull’iPhone di prossima generazione. Questi sostituiranno l’iPhone 14. Dovrebbe esserci 4 modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Come nella serie precedente, esci dalla versione mini. 9to5Mac ha recentemente pubblicato informazioni che hanno pubblicato un messaggio sul social network cinese Weibo. Sembra chei phone Il 15 Pro è offerto in Crimsono un rosso più scuro che non raggiungerà il viola attualmente disponibile.









Inoltre, si dice che iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono idonei per due nuovi colori. Sarà Celeste e rosa. coloreLa menta è anche mostrata nella foto Con un display particolarmente realistico.









È vero che la tendenza va chiaramente verso il colore e sempre più marchi ci stanno entrando. Così, ad esempio, Motorola introduce il colore Pantone dell’anno per i suoi ultimi modelli. Nonostante non siano i modelli più venduti della serie, gli smartphone colorati stanno attirando sempre più persone.









Capacità della batteria per tutti i modelli conosciuti





Allo stesso tempo, sono molto insistenti le voci sulle diverse capacità delle batterie dei prossimi cellulari del marchio Apple. Pertanto, secondo i media ITHome che citano una fonte della fabbrica Foxconn sull’origine della produzione dell’iPhone, sembra che stiano beneficiando di una batteria di bordo di maggiore capacità. IO’i phone 15 con una capacità di 3877 mAh Rispetto ai 3279 mAh dell’iPhone 14, che rappresenta un aumento del 18%. IO’i phone 15 Plus beneficerà di una batteria da 4912 mAh rispetto a 4325 mAh per iPhone 14 Plus. versione superiore,i phone Il 15 Pro beneficerà di una batteria da 3.650 mAh rispetto a 3200 mAh per iPhone 14 Pro, mentrei phone Il 15 Pro Max avrà una batteria da 4.852 mAh rispetto a 4323 mAh o aumento del 12% rispetto alla batteria disponibile nell’iPhone 14 Pro Max. Tutte le abilità aumentano tra il 12 e il 18%, il che è relativamente significativo.

Non conosciamo i poteri di spedizione per le diverse versioni. Speriamo che sia superiore a quello offerto nei modelli attuali perché l’iPhone è uno degli smartphone che si ricarica più lentamente mentre alcuni cellulari, anche di fascia media, prendono saldamente il comando in questo campo.