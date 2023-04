Nintendo: abbiamo “deciso di ridimensionare” le operazioni della nostra filiale russa

Quando la Russia ha iniziato una guerra contro la vicina Ucraina lo scorso anno, quasi tutte le principali società di videogiochi hanno deciso di agire contro la prima. Ciò includeva l’interruzione di tutte le spedizioni di prodotti nel paese da parte di Nintendo (cosa che noi menzionato ), ma ha anche affermato che sarebbe rimasto nel paese per Il futuro prevedibile ».

La scorsa settimana, Eurogamer ha scoperto che Metroid Prime Remastered può ancora essere acquistato in Russia tramite la società chiamata Achivka. Sebbene le importazioni parallele fossero difficili da controllare per la società, è stato messo in atto dal presidente di Nintendo Russia Yasha Haddazi. Ciò ha attirato molta attenzione non così affascinante su Nintendo, quindi Nintendo ha deciso di agire.

In una dichiarazione a EurogiocatoreOra, Nintendo spiega che “ridurranno le loro operazioni” in Russia:

All’inizio del 2022, Nintendo ha sospeso la spedizione di prodotti in Russia e ha posto in manutenzione il Nintendo eShop dopo che le transazioni in rubli russi erano state sospese dal fornitore di servizi di pagamento. Poi, a causa delle prospettive economiche, Nintendo of Europe ha deciso di chiudere le attività della sua filiale russa.

Manterremo una presenza minima in Russia per completare il processo di liquidazione e soddisfare i requisiti legali, contrattuali e amministrativi. I dipendenti di Mosca hanno ricevuto stipendi individuali e i loro contratti sono stati risolti di comune accordo e con il nostro apprezzamento per i loro sforzi.

Nintendo scrive anche che lo sono Non hanno “alcuna partecipazione ad attività di importazione parallela in Russia”. Guarderemo questa storia per vedere se si sviluppa ulteriormente o se questa volta Nintendo fa sul serio.