Valore di oggi in Europa – Rovio, il creatore di Angry Bird, è stato acquisito da Sega

Il titolo Rovio sale del 17,81% a 9,16 euro alla borsa di Helsinki grazie all’annuncio della sua acquisizione da parte del gruppo giapponese Sega per circa 706 milioni di euro cash. Nel dettaglio, Sega offre 9,25 euro per azione dal creatore del gioco, Angry Bird, che rappresenta un premio del 19% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. Rovio ha ricevuto un’offerta indicativa di 9,05 euro per azione da Playtika a gennaio, ma in seguito le trattative si sono bloccate.

“Poiché Rovio è uno dei pochi editori indipendenti di giochi per dispositivi mobili con proprietà intellettuale strategica, pensiamo che potrebbe iniziare una guerra”, ha spiegato Berenberg all’epoca.

Dall’inizio dell’anno, le azioni Rovio sono aumentate di oltre il 50%.

Il consiglio di amministrazione di Rovio ha deciso all’unanimità di raccomandare agli azionisti e ai detentori di opzioni di Rovio di accettare l’offerta.

Gli azionisti di Rovio, che detengono complessivamente circa il 49,1% delle azioni e dei voti, hanno definitivamente accettato di aderire all’offerta, subordinatamente a determinate condizioni d’uso.

Haruki Satomi, CEO di Sega ha commentato.

Lo spettacolo verrà lanciato l’8 maggio e rimarrà aperto fino al 3 luglio 2023.