Cosa cambierà su WhatsApp a maggio

WhatsApp continua ad aggiornarsi per essere sempre un passo avanti. Ecco alcune delle nuove funzionalità che dovrebbero apparire sull’app durante il mese di maggio.

Modifica contatti



Modificare i tuoi contatti sarà presto molto più semplice su WhatsApp. Gli sviluppatori hanno recentemente implementato una funzionalità che consente agli utenti di aggiungere contatti e modificare le proprie informazioni direttamente all’interno dell’app. Finora era già necessario conciliare WhatsApp con la sua app di gestione dei contatti dedicata. Basti dire che il tempo risparmiato è significativo. Attualmente in fase di beta test, la funzionalità dovrebbe essere presto implementata.

Impostazioni avanzate

Le impostazioni di WhatsApp, come quelle di molte app, a volte assomigliano a dei veri e propri labirinti. Pertanto, il servizio di messaggistica sta valutando l’introduzione di una barra di ricerca nelle impostazioni. Un modo come un altro per filtrare le opzioni e aiutare gli utenti nelle loro ricerche.

Cosa rispettosa, non è necessario scrivere l’indirizzo esatto del parametro richiesto. Infatti, l’applicazione visualizza i risultati più rilevanti in base alle parole chiave utilizzate. Una funzione particolarmente utile per chi non ha dimestichezza con le impostazioni di WhatsApp, ma anche per chi ci va spesso.

Modifica dell’interfaccia su macOS

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, WhatsApp non abbandona le versioni della sua app per Windows e Mac. È proprio l’opposto. Dopo aver pubblicato le nuove migliorie a marzo su PC, gli sviluppatori sono alle prese con la versione per MacOS. Meno ambizioso, questo aggiornamento riguarda la barra laterale dell’app.

In poche parole, le icone sostituiscono le etichette. Ciò migliora la mobilità e l’accessibilità, oltre a ridurre il disordine. Inoltre, questo risparmio di spazio è anche sinonimo di qualcos’altro. In effetti, sta diventando sempre più evidente che WhatsApp sta cercando di armonizzare le sue applicazioni. Sia su Android che su iOS, oltre che su Windows e Mac. Ovviamente, sono in arrivo altri cambiamenti. Per quanto riguarda la nuova barra laterale, è attualmente in fase di test, dovrebbe essere disponibile a breve.

