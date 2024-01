Il caso Theo: “Sono felice di rimettere la verità al suo posto” | mondo

“La mia attenzione era più nel condannarli per le azioni che avevano commesso. “Dopodiché, tutto ciò che riguarda le sentenze legali non è il mio campo”, ha detto Theo Lohaka su BFMTV, insieme al suo avvocato Antoine Faye. “Se una persona comune avesse fatto questo, i risultati non sarebbero stati gli stessi. Per me, queste persone non sono agenti di polizia. Quindi, avremmo dovuto condannarli come persone comuni.” In risposta alla domanda di un giornalista di BFMTV: “Fate ritieni che ci fosse un trattamento preferenziale perché erano agenti di polizia?” ? “Certo”, risponde Theo, prima di aggiungere: “È così, non abbiamo altra scelta”.