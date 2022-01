Niente sta andando bene per Ari Abitan

Ricorda, era il 31 ottobre. Ari Abitan, 47 anni, è stata presa in custodia dalla polizia dopo che una donna di 23 anni ha sporto denuncia per stupro contro l’attore. Si presume la sua innocenza, ma da allora Ari Apetan ha mantenuto un basso profilo. È stato accusato e posto sotto controllo giudiziario e non è stato visto né sentito per più di due mesi.

Ma all’inizio dell’anno avrebbe dovuto iniziare il tour del suo nuovo spettacolo “Real”, che lo avrebbe portato ai quattro angoli della Francia in 51 date. Lo spettacolo di un uomo che doveva evocare”senza privare la sua quotidianità della sua sensibilità, Come si legge nella nota di intenti. Asso! A quanto pare Ari Apetan ha dovuto cancellare il suo tour. Secondo le informazioni pubblicate su “Closer”, Gilbert Collier, che a sua volta lo consegna, chiederà milioni di euro di mancati profitti.

Una nuova tessera per l’attore la cui uscita del film “Ma cosa abbiamo fatto per il buon Dio” è stata posticipata. Solo Claude Lelouch, che lo ha ingaggiato per recitare in Love Is Better Than Life, sembra sostenerlo ancora, senza parole. Nelle sue colonne “Paris Match”, il regista afferma che “Non molto felice. Perché è qualcuno che amo e mi fa ridere. “Vorrei credere che questa storia sia andata storta, ma concorderò con la decisione del tribunale. Dirai la verità. È un valore fondamentale della nostra democrazia. Devi solo dargli i mezzi, il tempo. E si protegge dal tribunale dei media”.