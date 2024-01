“Niente neve”: un decreto molto divertente adottato nel nord della Francia

La scorsa settimana, il nord Europa ha subito un episodio di forte nevicata. In Belgio erano 10 anni che non nevicava così tanto, causando problemi di traffico sulle strade. La stessa cosa con i nostri vicini francesi.

Così, nel comune di Raylincourt-Saint-Ole, nell'Alta Francia, il sindaco della città, Bernard de Narda, ha emesso un decreto ben preciso che vieta le nevicate. “Da oggi la nevicata è vietata nella regione di Rilencourt-Sainte-Ole”, si legge nel documento.

Una risposta ai cittadini che si lamentavano del Consiglio comunale per non aver salato le strade.“D'ora in poi, se nevica a Reilincourt-Saint-Ole, non rischierà la multa ma le sgriderò.”“Il consigliere ha scherzato per 20 minuti, spiegando che voleva rispondere con umorismo alle lamentele dei suoi elettori.

“Oggi la gente non è più tollerante, si lamenta che sono caduti 4 cm di neve quando previsto e avrebbero potuto arrangiarsi da soli. Il sindaco non è responsabile di tutto, queste persone che si lamentano ottengono l'assistenza sociale”.“, si confronta con Bernard Di Narda.

Tuttavia, la strada principale del villaggio era gestita dall'ufficio tecnico del comune cittadino, che non aveva il budget per prendersi cura di tutte le strade. “Ci sono cose più pericolose nella vita di pochi centimetri di neve“Mette le cose in prospettiva.