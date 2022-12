“Buon Natale anti-russo”: videoclip estremamente satirico per la TV russa per spaventare gli europei

Il messaggio di questo video è chiaro: fare pressione sulle forniture di gas della Russia all’Europa. In effetti, l’Europa ha aumentato le sanzioni contro Mosca da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin, lo scorso febbraio. Questo passaggio satirico vuole ricordare agli europei come la situazione è destinata ad evolversi se si continua in questa direzione.

“È una strategia di comunicazione attraverso la paura e la minaccia rivolta agli europei, al fine di sollevare domande sulle politiche europee.Analizza Louise-Amélie Cougnon, esperta di comunicazioni di crisi e responsabile della ricerca presso MiiL (UCLouvain).

Secondo lo specialista, questo video è rivolto a diversi tipi di pubblico. “È destinato principalmente agli euroscettici, ma non solo. Ricorrono a paure primordiali, ignorando soluzioni e realtà sottili di energia, che certamente parlano anche ad altri cittadini, come gli abitanti più pericolosi. Inoltre, questo video è pensato anche per i russi: offre una visione molto monotona e vergognosa della vita in Europa. Una vita familiare felice e calorosa, con doni e decorazioni… Questo va certamente contro la vita delle famiglie russe e cancella il contrasto nelle condizioni di vita in Europa.. “