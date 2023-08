© New Moon in Leo 2023 significherà sfide per quattro segni zodiacali

Con la Luna Nuova in Leone, l’energia celeste è pronta a risvegliare creatività ed entusiasmo. Questa luna nuova offre l’opportunità di nuovi inizi per questi quattro segni zodiacali. E anche per perseguire nuovi interessi.

Mentre tutti sentiranno l’eccitazione della vita in Leo, quattro segni zodiacali Sarai particolarmente colpito dall’energia trasformativa di questa luna.

Quali sono i segni dello zodiaco più colpiti dalla luna nuova in Leone 2023?

Dalle scoperte di carriera agli affari di cuore. La luna nuova di agosto presenterà opportunità e sfide per Toro, Leone, Scorpione e Acquario, rivela l’astrologo Tamerri Ater a Bustle.

il Toro

L’astrologo ha commentato che questa luna nuova potrebbe sollevare una sfida legata alla tua vita familiare. Questo è il momento di valutare l’equilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi, in particolare all’interno delle tue dinamiche familiari.

Ha notato che potresti trovarti diviso tra i tuoi bisogni personali e quelli della tua famiglia. Tuttavia, questa Luna offre una preziosa opportunità per creare confini sani che promuovono una condizione di vita armoniosa per questi segni zodiacali. Cogli l’occasione per creare un nuovo equilibrio e una nuova connessione all’interno della tua casa.

Leone

Se ultimamente ti senti impotente o pigro, non sei solo. La tensione del Sole con Urano, il pianeta della libertà, potrebbe aver contribuito a questa sensazione. Tuttavia, questa luna nuova è un’opportunità per liberarti da queste limitazioni.

Che tu stia richiedendo una vacanza o pianificando un viaggio avventuroso, ti invitiamo a uscire dalla tua zona di comfort e ad abbracciare la tua indipendenza. Anche la tua vita amorosa è sotto i riflettori per un nuovo inizio. Abbraccia i cambiamenti in arrivo e infondi le tue relazioni con rinnovata passione ed energia.

Scorpione

Le questioni finanziarie diventano più importanti per questi segni zodiacali durante questa luna nuova. L’astrologo annuncia che questo evento celeste può spingere la tua carriera a nuovi livelli. Soprattutto con il Nodo Nord allineato con il Sole e la Luna nelle vostre Case della Funzione.

La fiducia e la determinazione che sentirai durante questo periodo saranno diverse da qualsiasi cosa tu abbia mai sperimentato prima. Questa è un’opportunità per sfruttare la tua forza professionale, per definire i tuoi obiettivi ambiziosi. E anche per compiere passi importanti verso le tue tanto attese aspirazioni professionali. Abbraccia l’energia della trasformazione e del successo.

Acquario

L’amore è al centro di questi segni zodiacali durante questa romantica luna nuova. Questa fusione ti costringe a dare valore alle tue relazioni e apre il tuo cuore a nuove possibilità. Per i single, un legame vicino a casa può diventare qualcosa di speciale.

Questa luna nuova ti incoraggia ad abbassare la guardia e ad abbracciare la vulnerabilità. Questo, permettendo all’amore di sbocciare in modi inaspettati. Che tu abbia una relazione impegnata o che tu stia cercando una nuova relazione romantica. Quindi questa è un’opportunità per dare priorità al tuo benessere emotivo e approfondire le tue relazioni.