Netflix ha appena rivelato il trailer di quello che sarà sicuramente il suo successo di fine anno. ” Capobanda musicale Film di W Bradley Cooper et al Carey Mullingan È il secondo film dell’attore come regista. il primo ” È nata una stella Con Lady Gaga è stata una vera rivelazione, che è stata elogiata dal pubblico e dalla critica. questa volta, Bradley Cooper Offre una storia completamente diversa ma sempre con la musica come sottofondo. Decise di incarnare il famoso direttore d’orchestra Leonard Bernstein.

sporco:

Un inno alla vita e all’arte, ma anche alla famiglia e all’amore, MAESTRO dipinge un’immagine profondamente commovente della grande, lunga e duratura storia d’amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Kuhn-Bernstein.

Il naso della discordia

Un biopic originale che si preannuncia anche come una struggente storia d’amore. Leonard Bernstein, che è gay, ha condotto una doppia vita. Tuttavia, non è stato il tema del film a scatenare le emozioni su Internet dopo l’uscita del trailer. La tela ha preso fuoco a causa del naso di Bradley Cooper. Per imitare le fattezze del direttore d’orchestra, l’attore indossa una protesi. I netizen hanno ritenuto che servisse solo ad accentuare lo stereotipo che gravava pesantemente sulla comunità ebraica. I figli di Leonard Bernstein dovettero intervenire. Una dichiarazione ufficiale recitava: BRadley Cooper ci ha inclusi tutti in ogni fase del fantastico viaggio che ha reso questo film su nostro padre. Siamo stati così commossi nel vedere la sua dedizione e il suo amore per la musica di nostro padre. (…) Ci spezza il cuore vedere tanti fraintendimenti e fraintendimenti. “

Dal momento che non c’è mai una brutta trovata pubblicitaria, da quella controversia, il trailer è stato visto più di un milione di volte!

“Maestro” sarà presentato in anteprima il 20 dicembre su Netflix.