“Mi dicono…”: Florent Bagni ha il cancro e non è fuori pericolo, come si aspettano i suoi dottori

Da più di un anno e mezzo Florent Bagni combatte contro il cancro ai polmoni. Il cantante aveva annunciato la sua malattia nel gennaio 2022, spiegando di aver poi dovuto sospendere la sua carriera per potersi dedicare alla sua guarigione. Perché il marito di Azucena era impegnato con sedute di chemioterapia che lo hanno cambiato fisicamente. Ha dato i suoi frutti, ma Florent Bagni è stato comunque vittima di una battuta d’arresto allarmante dopo aver rifiutato di continuare il suo trattamento. L’artista 61enne ha capito bene la lezione e per lui non si tratta più di distrazioni. La sua tenacia gli ha permesso di ritrovare la forma.

non sono da nessuna parte…

“Finché non sono morto, è sulla strada giusta!Ha dichiarato positivamente durante un’intervista con 7 giorni televisiviSarà pubblicato lunedì prossimo, 21 agosto. Tuttavia, l’artista rimane diffidente. “Ma vado ancora in clinica ogni tre settimane, per alzarmi, e controllo regolarmente per assicurarmi che non sia tornato… perché è già tornato una volta.Lui ricorda. Sta andando… Comunque, io non sono da nessuna parte, perché non sai mai quando si fermerà. Mi è stato detto da cinque a dieci anni di trattamento prima che potessi dire che il rischio di ricaduta era remoto“.

Se non è completamente fuori pericolo, Florent Bagni ha comunque il diritto di tornare sul palco. E così quest’estate ha intrapreso un tour di 17 date fino a settembre. Un tour un po’ particolare in quanto soggetto a diverse regole ben precise. “Questi sono festival, quindi è molto più tranquillo. Non sono sul palco tutti i giorni, si suona principalmente nei fine settimana. I giudizi dipendono principalmente dalla mia dieta: più alcol, meno zucchero possibile. E non faccio altri esercizi per salvarmi. Ma va bene, il suono è piacevole e tutto va bene. È ancora più evidente di prima, da quando ho smesso di fumare un anno e mezzo fa, adesso“, Casseruola.