Laura Pausini rivela di cosa soffre dopo essere stata sconvolta durante la finale dell’Eurovision

Sabato scorso si è svolta la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Tra i presentatori c’era Laura Puccini. Quest’ultimo è scomparso dagli schermi per più di un’ora. Al suo ritorno l’ha lasciata: “Chiedo scusa, questa sera ho provato tanti sentimenti! Volevi continuare senza di me? Che ti è successo?!”, senza spiegare i motivi della sua assenza.

Qualche giorno fa su Instagram ha spiegato di aver provato disagio: “Che serata a tutti! Quanto amore mi avete dimostrato da tutto il mondo! Grazie! Volevo calmare le cose e farvi sapere che sono bene, durante quella finale ho avuto un calo di pressione sanguigna e per questo motivo mi sono dovuto fermare per una ventina di minuti su consiglio dei medici che mi hanno aiutato e che ringrazio molto”.

Il 18 maggio Laura Bossini le ha dato ancora la notizia, in una story su Instagram: “In realtà qualcosa non andava. Non mi sentivo meglio da sabato. Pensavo fosse per l’accumulo di stanchezza. Purtroppo non è così. .”

E per presentarle la sua infezione da Covid-19: “Ho appena saputo di essere positiva al Covid. Non posso viaggiare. Mi dispiace davvero non poter partecipare al festival questo fine settimana. Ho organizzato uno spettacolo molto speciale e stavo cercando impaziente di incontrare i miei fantastici fan in Florida.” Capiamo meglio il suo disagio durante la finale dell’Eurovision…