Neve che cade in pianura questo fine settimana?

Molto apprezzata dagli amanti dell’inverno e molto temuta da altri, la neve tornerà a tutte le altezze alla fine della settimana, ed eventualmente anche in pianura se il freddo è abbastanza presente.

Come vi abbiamo detto per diversi giorni, le condizioni invernali si dimostreranno FranciaSoprattutto da giovedì. a partire dal’aria fredda venire daPolo Nord Gradualmente scenderà da noi con l’avvicinarsi del fine settimana. È un flusso dal nord umido e freddo che potrà poi occupare i suoi quartieri nelle nostre regioni.

Come sapete, l’umidità e il freddo spesso provocano nevicate in montagna, ma anche in pianura. Ecco perché il fine settimana e in generale la fine di novembre sarà l’orologio. Le turbolenze saranno frequenti e porteranno a frequenti cadute il ghiaccio Su montagne diverse, da Da 500 a 800 metri In media, tranne Corsica Dove finiranno la pioggia e la neve? 1000 metri. Questo limite può anche essere ridotto a 200 metri Sul regioni centrali e il nord-est durante il fine settimana. Di conseguenza, in queste zone è probabile il rischio di nevicate su una pianura.

Questa tendenza è attualmente in fase di revisione e in particolare la sua conferma. Vi invitiamo a seguire regolarmente le nostre news per rimanere aggiornati sull’evoluzione di questa situazione invernale…

Ultimo aggiornamento martedì 23 novembre 2021 alle 17:14:45