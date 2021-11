Corona virus in Belgio: più di 15.000 contagi al giorno in media

Tra il 13 e il 19 novembre sono state rilevate in media 15.448 nuove infezioni da SARS-CoV-2 al giorno, con un aumento del 54% rispetto alla settimana precedente, secondo i dati dell’Istituto di sanità pubblica di Sciensano. Martedì mattina.

Tra il 16 e il 22 novembre si sono registrate una media di 280 ricoveri al giorno a causa del coronavirus, con un aumento del 19% rispetto al periodo di riferimento precedente. In terapia intensiva.

Dall’inizio dell’epidemia in Belgio sono stati diagnosticati più di 1,6 milioni di casi di coronavirus. Nel periodo studiato dal 13 al 19 novembre, una media di 33,7 persone al giorno sono morte per le conseguenze del virus (+ 20%), portando il numero dei decessi a 26.669 dall’inizio della crisi sanitaria in Belgio. Vengono inoltre eseguiti in media 103.700 tamponi al giorno, con un tasso di positività del 15,4%.

Tasso di riproduzione del virus 1.12. Quando è maggiore di 1, questo indicatore significa che l’epidemia tende ad accelerare. Il contagio, che si riferisce al numero di nuovi casi ogni 100.000 residenti, ha raggiunto 1.547 in 14 giorni.