Nessuno è intervenuto per aiutare la vittima…

La polizia ha detto in una conferenza stampa sabato che Alika Ogorchokwu, una nigeriana di 39 anni, è stata aggredita in pieno giorno e picchiata a morte da un uomo di 32 anni a Civitanova, nelle Marche, nell’Italia centrale. E questa tragedia ha suscitato l’indignazione della popolazione, soprattutto perché nessuno è intervenuto in aiuto della vittima.