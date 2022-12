La Federazione belga ha avviato importanti manovre per trovare il successore di Roberto Martinez

È stata costituita una task force per trovare questo nuovo allenatore federale. Il CEO di UB sarà assistito in particolare da Bart Verhaig, Presidente del Club Brugge (che ha co-nominato Roberto Martinez nel 2016), Sven Jacques, CEO di Antwerp, e Pierre Locht, CEO di Standard. La squadra punterà a “valutare la situazione sportiva, individuare i profili del nuovo allenatore e avviare le procedure di reclutamento”, definisce la federazione. L’ambizione è anche quella di “rafforzare il nucleo tecnico della federazione” facendo leva su “le basi professionali poste da Roberto Martinez e dalla sua squadra”.

Il CAF ha anche considerato la prestazione della Coppa del Mondo dei diavoli. “La delusione si fa ancora sentire. Con la generazione d’oro, abbiamo in qualche modo dimenticato la sensazione di sconfitta. Ma, sfortunatamente, i Red Devils non erano presenti in Qatar”, ha valutato la CA. “All’interno del consiglio sono state sollevate preoccupazioni sul futuro dei Red Devils. Dopo una discussione aperta, abbiamo accordato i nostri violini e abbiamo subito avviato un’ampia valutazione sportiva e lavoro per trovare un successore di Roberto Martínez come allenatore federale.

Attraverso il comunicato, UB ha voluto anche ringraziare Martinez, “un fantastico ambasciatore del nostro calcio”, per il lavoro svolto, sia come allenatore che come direttore tecnico. “Questo ha stabilito una cultura ad alte prestazioni e gettato le basi per un futuro a lungo termine.”